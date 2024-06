ANP Toenmalige demissionair minister Dekker op het Binnenhof (oktober 2021)

NOS Nieuws • vandaag, 13:22 Verdachte fietsongeluk oud-minister Dekker vrijgesproken

De vrouw die twee jaar geleden betrokken was bij het ernstige fietsongeluk van oud-minister Sander Dekker is vrijgesproken van alle aanklachten. Volgens de rechter in Den Haag is er onvoldoende bewijs dat ze Dekker heeft vastgepakt waardoor hij ten val kwam. Ook was ze niet aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend.

Het Openbaar Ministerie had zes maanden voorwaardelijke celstraf en 240 uur werkstraf geëist voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

In juni 2022 raakte Dekker zwaargewond toen hij in de duinen bij Monster van zijn racefiets viel. Hij reed samen met zijn partner heuvelafwaarts en kwam met 38 kilometer per uur wandelaar Aathina K. en haar man tegemoet.

Volgens de 44-jarige verdachte maakte ze een afwerend gebaar omdat ze vond dat de wielrenners te hard fietsten op een pad met weinig ruimte. Bij dat gebaar raakte ze Dekker. Ze heeft altijd ontkend dat ze Dekker heeft vastgepakt, zoals de partner van Dekker verklaarde.

De rechter stelt vast dat de vrouw liep op het fietspad, wat niet verboden was, en daar twee wielrenners hard op haar af zag komen. Ze kon zich niet aan de situatie onttrekken en deed met haar armen een poging om hen tot langzamer rijden te manen. Dat ze daarbij Dekker raakte, is haar volgens de rechter niet aan te rekenen.

Drie dagen in coma

De oud-bewindsman brak bij de val onder meer ribben, een sleutelbeen en zijn bekken. Hij liep een zware hersenschudding op en lag drie dagen in coma. "Ze zeggen weleens dat je na zo'n ongeval nooit meer de oude wordt, dat klopt", zei Dekker volgens Omroep West twee weken geleden in de rechtszaal.

VVD'er Dekker was van 2012 tot en met 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna was hij van 2017 tot begin 2022 minister voor Rechtsbescherming, in het kabinet-Rutte III. Momenteel is hij bestuurder bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.