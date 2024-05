ANP Sander Dekker als minister in 2021

NOS Nieuws • vandaag, 11:59 Taakstraf en voorwaardelijke cel geëist voor ten val brengen oud-minister Dekker

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf en voorwaardelijke cel geëist tegen de vrouw die twee jaar geleden oud-minister Dekker ten val bracht toen hij op zijn racefiets langsreed. De eis is zes maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

In juni 2022 raakte Dekker zwaargewond toen hij in de duinen bij Monster van zijn racefiets viel. Volgens ooggetuigen pakte een wandelaar Dekker bij de arm, waardoor hij ten val kwam. De verdachte vond dat Dekker en zijn partner te hard reden.

Volgens de aanklager was Aathina K. geïrriteerd door de racefietsers, terwijl ze zelf op het fietspad liep in plaats van het naastliggende voetpad. "In een ogenblik van onbedachtzaamheid, pakte ze Dekker bij de bovenarm vast. Het is een impulsieve actie geweest met vergaande gevolgen", aldus de aanklager. De vrouw uit Monster is volgens de officier schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

K. verklaarde in de rechtbank dat ze alleen een afwerend gebaar maakte omdat ze vond dat beide wielrenners te hard fietsten op een pad met weinig ruimte. Bij dat gebaar zou ze Dekker geraakt hebben.

ANP Oud-minister Dekker kwam in 2022 ten val

De oud-minister voor Rechtsbescherming werd na zijn val overgebracht naar het ziekenhuis. De VVD-politicus had vijftien breuken, onder meer aan zijn ribben, een sleutelbeen en zijn bekken. Ook had hij een zware hersenschudding en lag hij drie dagen in coma. Dekker bracht vijf weken door in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum.

Dekker was van 2012 tot en met 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Een kabinet later, tussen 2017 en 2022, was hij minister voor Rechtsbescherming.