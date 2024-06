Basispremie kan 100 euro lager, 'verzekeraars belemmeren overstappen'

Verschil van 212 euro per jaar

Daarnaast bieden verzekeraars veel verschillende basispolissen aan die inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen, maar waarbij wel een flink prijsverschil te zien is. In 2023 boden de twintig zorgverzekeraars in Nederland samen zestig basispolissen aan. De verschillen in premie van vergelijkbare basispolissen liepen op tot 212 euro per jaar.