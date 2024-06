Chinees ruimtevaartuig op weg terug na bezoekje aan de maan

Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e-6 is op weg terug naar de aarde na een bezoek aan de maan. Dat heeft het staatspersbureau Xinhua bekendgemaakt.

Het onbemande ruimtevaartuig landde gisteren op de achterkant van de maan, om daar materiaal te verzamelen. Dit zal door wetenschappers in China worden onderzocht. Nadat Chang'e-6 het materiaal had verzameld, werd de Chinese vlag getoond.

Het doel van de missie was om twee kilogram maanstof en stenen te verzamelen uit de zogenoemde Zuidpool-Aitken-bekken, een enorm diepe krater met een diameter van 2500 kilometer. Chinese wetenschappers hopen op deze manier meer te weten te komen over hoe de maan tot stand is gekomen.