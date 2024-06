Reuters Yuka Saso

NOS Sport • vandaag, 11:18 Voor het eerst Japanse winnares US Open, Aziatische golfsters domineren

Yuka Saso heeft als eerste Japanse het US Open op haar naam gebracht. Saso, in 2021 al de eerste Filipijnse (haar geboorteland) die het toernooi won, had in Lancaster, Pennsylvania, 276 slagen (-4) nodig.

Saso kwam in de slotronde op 68 slagen uit. Dat was genoeg voor de zege, ook omdat enkele concurrenten een inzinking kenden. Haar landgenote Hinako Shibuno eindigde na een ronde met 72 slagen op één slag van de winnares.

Minjee Lee was één van de golfsters die een slechte laatste ronde kende. De Australische had drie slagen voorsprong, maar daarna ging het van kwaad tot erger.

Aziatische dominantie

Saso, dochter van een Filipijnse moeder en Japanse vader, moest volgens de Japanse nationaliteitenwet op 22-jarige leeftijd afstand doen van een van haar twee nationaliteiten. Ze koos ervoor om het Japanse staatsburgerschap te behouden en voor dat land uit te komen.

Dat ze als Japanse het US Open wint, is dus uniek. Dat een Aziatische een golftoernooi wint, is dat allerminst. De Aziatische vrouwen domineren namelijk al lange tijd het golf, maar bij de US Open was het wel extreem.

Uitslag US Open 1. Yuka Saso Japan -4 2. Hinako Shibuno Japan -3 3. Ally Ewing VS 0 3. Andrea Lee VS 0 5. Arpichaya Yubol Thailand +1 6. Atthaya Thatikul Thailand +2 6. Arayaka Furue Japan +2 6. Wichanee Meechai Thailand +2 9. Rio Takeda Japan +3 9. Sakura Koiwai Japan +3 9. Minjee Lee Australië +3 12. Kim Hyo-joo Zuid-Korea +4 12. Yin Ruoning China +4 12. Miyu Yamashita Japan +4 12. Im Jin-hee Zuid-Korea +4

In de top vijftien van de US Open, een van de golfmajors, zaten twaalf golfers uit Azië. Daarnaast liggen de roots van de Amerikaanse Andrea Lee en de Australische Minjee Lee ook in Azië. Beiden hebben Koreaanse ouders.

Rolmodellen

Golf is in Azië een populaire sport onder vrouwen en dat is mede te danken aan enkele rolmodellen. Een van hen is de Zuid-Koreaanse Pak Se-ri. Zij debuteerde in 1998 op de LPGA Tour en won sindsdien 25 toernooien, waaronder acht majors. Ook werd ze in 2007 opgenomen in de World Golf Hall of Fame.

De jongere generatie Aziatische golfsters kijkt vooral naar Park Inbee uit Zuid-Korea, 21-voudig winnaar van een LPGA-toernooi, en Ayaka Furue uit Japan, die vooral in de Japanse LPGA Tour excelleert met acht overwinningen.