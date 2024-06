AFP

NOS Nieuws • vandaag, 05:03 Exitpoll: Claudia Sheinbaum eerste vrouwelijke president van Mexico

Claudia Sheinbaum is de nieuwe president van Mexico. De 61-jarige Sheinbaum won de verkiezingen met overmacht, blijkt uit de exitpolls. Ze kreeg ongeveer 58 procent van de stemmen. Haar uitdager, oppositiekandidate Xóchitl Gálvez, bleef steken op 29 procent.

Mexicaanse media en de partij van Sheinbaum, Moreno, hebben haar tot winnaar uitgeroepen. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke president van Mexico.

Klimaatwetenschapper en burgemeester

Sheinbaum heeft een achtergrond als klimaatwetenschapper. Ze was burgemeester van Mexico-Stad en is lid van de partij van zittend president Andrés Manuel López Obrador. Die mocht niet meedoen, omdat een president in Mexico slechts één termijn van zes jaar mag regeren.

Sheinbaum wil het beleid voortzetten van haar voorganger, die erg populair is. Ze profileert zich net als de links-nationalistische López Obrador als verdediger van de staat. Ook wil ze dat natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk in publieke handen blijven, en wil ze grote infrastructuurprojecten realiseren en welzijnsprogramma's behouden en uitbouwen.

Georganiseerde misdaad

Sheinbaum staat voor een aantal grote uitdagingen. De belangrijkste is de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Sinds López Obrador eind 2018 aan de macht kwam zijn meer dan 185.000 mensen vermoord in Mexico. En in de aanloop naar de verkiezingen werden tientallen lokale kandidaten vermoord.

Verder zal Sheinbaum veel moeten onderhandelen met de Verenigde Staten over de grote stromen migranten die vanuit Mexico de VS bereiken, en over de samenwerking om drugshandel tegen te gaan.

De termijn van Sheinbaum begint op 1 oktober.