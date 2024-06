AFP/Al-Zour Refinery Een onlangs geopende olieraffinaderij in Koeweit

NOS Nieuws • vandaag, 17:31 Olieproducerende landen verlengen productiebeperking tot eind volgend jaar

Saudi-Arabië, Rusland en andere olieproducerende landen, verenigd in de zogenoemde OPEC+, hebben besloten om de geldende productiebeperkingen te verlengen tot eind volgend jaar. Het kartel wil daarmee de olieprijs blijven steunen.

Die is ondanks de spanningen in het Midden-Oosten en het naderende vakantieseizoen stabiel. Alle leden van het kartel houden zich aan een beperking van 2 miljoen vaten per dag. Daarnaast kunnen lidstaten nog op vrijwillige basis meedoen aan extra rondes van productiebeperkingen, waardoor nog eens enkele miljoenen vaten per dag minder worden geproduceerd.

De landen van de OPEC+ produceren in totaal 39,7 miljoen vaten olie per dag. De totale productie wereldwijd was in het eerste kwartaal van dit jaar 102 miljoen vaten per dag.

De OPEC+-landen hebben allemaal hun eigen afwegingen om de productiebeperking te verlengen. Zo heeft Saudi-Arabië geld nodig voor diversificatie van de economie. Het land is sterk afhankelijk van de olie-export, maar ziet aankomen dat de vraag in toekomst veel minder zal worden. En Rusland geeft veel geld uit aan de oorlog in Oekraïne.

Grootverbruikers

Een vat ruwe Brentolie (met een inhoud van 159 liter) kostte de afgelopen maand tussen de 81 en 83 dollar. Door de oorlog in Gaza en de aanvallen op schepen in de Rode Zee door Houthi's was de verwachting van analisten dat de prijs misschien wel richting de 100 dollar per vat zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat prijsniveau werd voor het laatst bereikt in september 2022.

Dat de prijs ongeveer gelijk bleef komt onder meer door de relatief hoge rentekoersen en de tegenvallende economische groei in Europa en China.

Ook nam het aanbod van olie toe uit landen die geen lid zijn van OPEC +, zoals de VS - met afstand de grootste olieproducent ter wereld.