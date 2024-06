AFP

NOS Nieuws • vandaag, 16:23 Halla Tomasdottir wordt nieuwe president van IJsland

In IJsland heeft Halla Tomasdottir de presidentsverkiezingen gewonnen. Ze kreeg 34,3 procent van de stemmen en versloeg daarmee Katrin Jakobsdottir, die stopte als premier van het land om aan deze verkiezingen mee te doen. Zij kreeg 25,2 procent van de stemmen.

De 55-jarige Tomasdottir hoort niet bij een politieke partij en is vooral bekend uit het bedrijfsleven, waar ze zich hardmaakt voor duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen. Haar bedrijf was een van de weinige investeringsbedrijven die goed door de financiële crisis in 2008 kwamen.

In haar campagne zei ze dat ze als president boven de partijen zal staan en open discussies wil aanjagen over thema's als het effect van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren, het ontwikkelen van IJsland als toeristische bestemming en de rol van kunstmatige intelligentie (AI).

In 2016 deed Halla Tomasdottir ook mee aan de presidentsverkiezingen. Toen verloor ze van de huidige president Gudni Johannesson, die deze keer niet meedeed. De functie van president is in IJsland voornamelijk ceremonieel. Wel heeft de president een vetorecht. Keurt zij een wet niet goed, dan volgt een volksraadpleging.

Gendergelijkheid

Tomasdottir is een belangrijk voorvechter van diversiteit en gendergelijkheid op de werkvloer. Zo schreef ze ooit een scriptie met de titel The great big penis competition waarin ze uitlegt waarom het een slecht idee is om alleen maar mannen op een werkvloer te hebben.

IJsland staat op de ranglijst van het World Economic Forum al 14 jaar lang bovenaan op het gebied van gendergelijkheid. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar gelijkheid in salarissen, in de zorg en in het onderwijs. IJsland was in 1980 het eerste land ter wereld met een vrouwelijk democratisch gekozen staatshoofd.

De top 3 van de recente verkiezingsuitslag bestond volledig uit vrouwen. Er stonden twaalf kandidaten op het stembiljet. De opkomst was 80 procent. Halla Tomasdottir begint op 1 augustus en is dan de zevende president van IJsland.