Wateroverlast en overstromingen in Zuid-Duitsland, 1300 evacuées

In verschillende regio's langs rivieren in Zuid-Duitsland stijgt het waterpeil. Door zware regenval treden rivieren buiten hun oevers en zijn er op verschillende plekken grootschalige overstromingen. Straten staan onder water en er zijn evacuaties gaande. Op sommige plekken verslechtert de situatie in de loop van de dag doordat de onweersbuien aanhouden.