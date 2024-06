Bijna alle stemmen geteld in Zuid-Afrika, ANC verliest meerderheid

Meer dan 97 procent van de stemmen is geteld in Zuid-Afrika en het is zeker dat de regerende partij African National Congress (ANC) de absolute meerderheid verliest. De partij die het land bestuurt sinds Nelson Mandela in 1994 president werd heeft net 40 procent van de stemmen behaald. Dat betekent dat het ANC een coalitie moet vormen met een andere partij om te kunnen blijven regeren.