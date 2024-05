Voor het eerst in maanden ruilen Rusland en Oekraïne gevangenen uit

Slangeneiland

Onder de vrijgelaten Oekraïners waren volgens de autoriteiten in Kyiv ook negentien militairen die op Slangeneiland waren gestationeerd. Dat piepkleine eilandje in de Zwarte Zee werd in de begindagen van de Russische invasie een symbool van het Oekraïense verzet. Toen de Russen aan de Oekraïners vroegen om zich over te geven, kregen ze een kort maar krachtig antwoord: "Krijg de klere."