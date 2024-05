ABBA krijgt na bijna vijftig jaar belangrijke Zweedse onderscheiding

ABBA is met meer dan 200 miljoen verkochte albums een van de succesvolste bands ter wereld. Het succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisiesongfestival won met Waterloo. Grote internationale successen volgden met nummers als SOS, Mamma Mia en Dancing Queen.

Voor het eerst in bijna 50 jaar

De uitreiking van de Orde van Vasa valt samen met het 50-jarige jubileum van ABBA's songfestivalwinst met Waterloo in 1974. Het is een van de belangrijkste koninklijke onderscheidingen in Zweden die voor het eerst in bijna vijftig jaar weer is uitgereikt.