Nieuwe ABBA-show in première: hologrammen jaar lang te zien in Londen

In Londen is vanaf vanavond een jaar lang de wereldberoemde band ABBA te zien. En dan niet de vier Zweedse zangers zelf, maar hologrammen die uitbeelden hoe ze er in hun succesvolste jaren hebben uitgezien.

Gisteravond was de première in een arena die speciaal voor de concertreeks werd gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park. De ABBA-leden Agnetha Fältskog (72), Anni-Frid Lyngstad (76), Björn Ulvaeus (77) en Benny Andersson (75) waren voor het eerst in 36 jaar weer samen in het openbaar. Ook het Zweedse koningspaar en bekende artiesten als Sophie Ellis-Bextor en Kylie Minogue kwamen naar de première.

De fans waren vol lof over de show: