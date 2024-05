Zes luchthavenmedewerkers opgepakt voor cocaïnesmokkel op Schiphol

Nadat er tips binnen waren gekomen dat cocaïne was verstopt in pallets uit Suriname, begon het team een onderzoek. Daarbij kwam een zogenoemde "luchthavenmakelaar" in beeld: "Er bleek iemand mensen te benaderen om drugs te smokkelen. Door een samenwerking tussen de verschillende medewerkers konden ze de drugs smokkelen", zegt een woordvoeder van de Koninklijke Marechaussee.

Goed georganiseerd

Wegkijken

Dat er in dit onderzoek zes mensen zijn opgepakt, noemt de woordvoerder ernstig. "Het gaat om mensen met een Schipholpas en er was ook een ex-werknemer van een bedrijf op Schiphol. Soms worden er wel eens één of twee mensen opgepakt met een pas, maar in dit geval zijn het er zes. Het is ernstig dat dit kan gebeuren."