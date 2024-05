Amsterdam en omstreken stoppen samenwerking met falend Waternet

Het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en de gemeente Amsterdam stoppen de samenwerking met Stichting Waternet. Dat bevestigt de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst. Daarmee komt een einde aan een unieke waterbeheersituatie in ons land.

In 2006 werd de stichting juist opgericht door de gemeente en het waterschap als verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie voor de drinkwatervoorzieningen, waterveiligheid en het innen van waterschapsbelasting van ongeveer 1,4 miljoen inwoners. Waternet werkt voor 60 procent voor de gemeente Amsterdam en voor 40 procent voor het Waterschap.

De gemeente Amsterdam laat weten dat de gemeente en het waterschap hun watertaken weer voor eigen rekening gaan nemen. Wie precies wat gaat doen, is nog niet duidelijk. "De splitsing wordt de komende tijd uitgewerkt."

Dijkgraaf Joyce Sylvester van waterschap Amstel, Gooi & Vecht hoopt dat door de splitsing van taken een einde komt aan de discussie over de organisatie en dat problemen met water opgelost kunnen worden, want de tijd dringt. "Zorgen voor voldoende drinkwater, beschermen tegen overstroming, extreme hoosbuien en droogte: het zijn allemaal onderwerpen die steeds urgenter worden."