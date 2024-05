Van den Herik De locatie waar de bom ligt

NOS Nieuws • vandaag, 08:57 1100 mensen geëvacueerd vanwege ontmanteling vliegtuigbom WO II in Rotterdam

In Rotterdam moeten 1100 mensen vandaag tijdelijk hun huis uit. Onder een van de huizen ligt een onontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gaat ontmantelen.

Het gaat om de bewoners van zo'n 700 woningen aan de Claes de Vrieselaan en een aantal aangrenzende straten. Tussen 08.00 en 20.00 uur mogen ze niet in hun huis zijn. Ook huisdieren moeten met hun baasjes mee naar een andere plek.

Op 3 oktober 1941 sloeg een Britse bom in ter hoogte van huisnummer 27. "Dat gebeurde tijdens een Brits bombardement in het donker", zegt majoor Werner van Rooij van de EOD in het NOS Radio 1 Journaal. "Die bom is uiteindelijk door het dak en door drie verdiepingen en de vloer van de kelder heen onder het huis geschoten."

De NOS maakte dit jaar een podcastserie over de geallieerde bombardementen op ons land: Bevriende Bommen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat op 8 meter diepte een groot stalen object ligt. Volgens gemeente Rotterdam is het 99 procent zeker dat het de Britse bom betreft. Er werden al drie huizen gesloopt om bij de bom te komen.

"We weten nog niet exact welk type bom het is en welke ontstekers er in zitten. Het kan een 250 ponder, een 500 ponder of een duizendponder zijn", zegt Chris van de EOD in Met Het Oog Op Morgen. Hij wil alleen zijn voornaam noemen omdat hij ook werkt aan de bestrijding van zware criminaliteit.

Uit eerder onderzoek vanuit de tuin van het huis waaronder de bom ligt, en later na de sloop van dat huis blijkt dat het waarschijnlijk om een 500 ponder gaat. "Alleen we willen niet voor verrassingen te komen staan, dus we gaan nog steeds uit van die duizendponder."

Samen met een junior collega daalt Chris straks af naar de bom om de laatste halve meter grond weg te graven. Daarna wordt de bom geïdentificeerd en wordt er gekeken naar welke ontsteker erin zit. "Dat bepaalt de ruimmethode die we daadwerkelijk gaan toepassen."

Voor dit kaliber bom heeft een bompak van de EOD geen meerwaarde, het is alleen maar een last. Chris van de EOD

"Als het een makkelijke ontsteker is waarmee we vaker handelen, dan zijn we voor de lunch klaar. Maar er zijn ook types ontstekers die erg ingewikkeld zijn, wat echt wel een aantal uren nodig heeft. En daar zitten ook wel wat handelingen bij waarbij we ons echt moeten concentreren en focussen om een veilige afloop te garanderen."

Chris en zijn collega dragen geen speciale beschermingspakken tijdens de operatie. "Voor dit kaliber bom heeft een bompak van de EOD geen meerwaarde, het is alleen maar een last. Het is een zwaar pak, we moeten een wenteltrap af. Mocht de bom afgaan terwijl wij ernaast staan, met of zonder pak, maakt het helemaal geen verschil en kunnen we het niet navertellen, helaas."

Toch is voor Chris het opruimen van deze bom niet iets om erg zenuwachtig van te worden. "Ik vind dit interview veel spannender."

Als de ontstekers verwijderd zijn, wordt de bom uit de put getakeld en in een vrachtwagen onder politiebegeleiding naar de Maasvlakte gebracht waar hij tot ontploffing wordt gebracht.

Geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.