NOS Voetbal • vandaag, 23:42 Olympiakos schrijft geschiedenis in lange en povere Conference League-finale

Olympiakos Piraeus heeft als eerste Griekse voetbalclub een Europese prijs gewonnen. Met een 1-0 zege op Fiorentina werd er beslag gelegd op de Conference League, het derde Europese toernooi.

Ayoub El Kaabi kopte diep in de verlenging (116de minuut) raak in een finale die bol stond van de spanning, maar zeer kwaliteitsarm was. Opmerkelijk was dat de wedstrijd werd gespeeld in het stadion van Olympiakos-rivaal AEK Athene, dat op ongeveer 15 kilometer van het Olympiakos-stadion ligt.

El Kaabi is dit seizoen vaker het goudhaantje geweest. De Marokkaan maakte elf goals in negen wedstrijden in de Conference League.

Fiorentina verliest voor de tweede keer op rij een Conference League-finale. Vorig jaar was West Ham United al met 2-1 te sterk.

Flitsend begin

De wedstrijd begon nog wel flitsend. In de eerste vijf minuten kregen beide teams mogelijkheden van formaat. Niet veel later leek er ook daadwerkelijk gescoord te worden. Nikola Milenkovic werkte de bal binnen namens Fiorentina, maar de goal werd geannuleerd vanwege buitenspel.

Na de stormachtige start daalde de amusementswaarde van de wedstrijd. Het veldspel werd naarmate de rust dichterbij kwam steeds minder. De spanning bleef echter onverminderd groot.

Reuters Christian Kouamé zoekt een weg voorbij Panagiotis Retsos.

Het was ook niet zo dat er niets meer gebeurde. Fiorentina-speler Giacomo Bonaventura kreeg nog een dubbele kans na 21 minuten en El Kaabi dook ruim vijf minuten voor rust gevaarlijk op voor de keeper.

Spanning buiten het veld

De spanning was ook buiten het veld waarneembaar. Daar was heel veel politie op de been om eventuele opstootjes met fans van Olympiakos in de kiem te smoren. Op het veld waren de duels soms stevig, maar ging het er verder onderling vrij ordentelijk aan toe.

Het was lang wachten op de eerste grote kans in de tweede helft. Die was uiteindelijk 25 minuten na rust voor Fiorentina-speler Christian Kouamé. Hij raakte de bal dicht bij het doel verkeerd, maar maakte het doelman Konstantinos Tzolakis desondanks lastig. Toch was het opnieuw niet raak.

Reuters Supporters van Olympiakos kijken in Piraeus op grote schermen naar de Conference League-finale.

Vicente Iborre, de Spaanse middenvelder van Olympiakos, dook in de 80ste minuut gevaarlijk op voor het Italiaanse doel. Hij knikte de bal net naast de goal. Beide ploegen klungelden zich vervolgens richting de verlenging.

In de eerste helft van de verlenging was Olympiakos de sterkste ploeg. Zo deed Stevan Jovetic zijn oude club Fiorentina bijna pijn. Met nadruk op bijna, want gescoord werd er weer niet. Ook in de tweede helft van de verlenging, toen juist Fiorentina weer wat beter leek te worden.

En toen de penaltyserie in beeld kwam was daar plotseling El Kaabi. De Marokkaanse spits die (stiekem) heel Griekenland trots heeft gemaakt.