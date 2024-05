Omroep Brabant Een deel van de onderzochte vapes

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 22:45 Via Telegram gekochte vapes bevatten stoffen die niet op verpakking staan

In de damp van vapes die worden verkocht via Telegram of Snapchat zitten vaak gevaarlijke stoffen die niet worden vermeld op de verpakking. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant samen met de Avans Hogeschool in Breda.

Vapes met een smaakje mogen sinds 1 januari niet meer verkocht worden. Via apps als Telegram zijn ze echter nog eenvoudig te verkrijgen. "Als je in de middag een berichtje stuurt, kan je vaak in de avond al terecht", zegt een vapende jongere anoniem tegen de omroep.

Damp onderzocht

Omroep Brabant bestelde 46 wegwerpvapes via de social mediakanalen en liet deze onderzoeken in een laboratorium. Behalve dat er veel gevaarlijke stoffen in de vapes zitten, blijkt de ingrediëntenlijst vaak onvolledig.

"Mensen ademen stoffen in waar ze niets vanaf weten. Neem bijvoorbeeld de stof reserpine, daarvan had ik echt nooit kunnen denken dat het in de damp van een vape zou zitten. Het kan symptomen van Parkinson veroorzaken, zelfs bij een hele lage dosis. Het gebrek aan informatie is gevaarlijk", zegt toxicoloog Peter Zweipfenning, die de onderzoeksresultaten analyseerde.

THC

De onderzoekers kozen ervoor niet de vloeistof in de vape te analyseren, maar de damp die bij gebruik vrijkomt. "Zo kunnen we achterhalen welke stoffen de damper inhaleert. Dit kan namelijk, na de verhitting, verschillen met de stoffen in de olie", vertelt Jos Brouwers, lector van het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences Avans.

Ook werden twee vapes met CBD onderzocht. Dat is een stof die voorkomt in cannabis maar geen effecten op de psyche heeft. De onderzoekers ontdekten dat de CBD bij verhitting werd omgezet naar THC. Dat is het stofje in cannabis waar je wel stoned of high van wordt.

"Het is dan alsof je een joint rookt", zegt Zweipfenning. Gebruikers weten van tevoren niet dat ze THC binnenkrijgen. "Dan heb je een probleem, bijvoorbeeld als je gaat autorijden. Rijden onder invloed van THC is strafbaar." Onderzoeker Jos Brouwers benadrukt dat de vorming van THC nog verder onderzocht moet worden.

Weekmakers

Brouwers ontdekte ook andere schadelijke stoffen waarvan mensen niet weten dat ze het inhaleren, zoals ftalaten. Dat zijn weekmakers die plastic zacht en buigzaam maken. Deze stof werd in de damp van alle vapes aangetroffen.

Zweipfenning: "Hoe dit in de dampen terechtkomt, Joost mag het weten. Het kan zijn dat de vloeistof wordt opgeslagen in plastic vaten, waardoor de weekmakers eruit komen en zich mengen in de stof."

Druppeltjes

Uit het onderzoek blijkt ook dat gevaarlijke stoffen in de vorm van micro-druppeltjes direct in je longen terechtkomen. "Verschillende stoffen zoals reserpine blijken niet vluchtig te zijn, het verbrandt niet maar er ontstaan micro-druppeltjes. De gekste dingen adem je gewoon in, dat is toch niet te filmen?" reageert toxicoloog Peter Zweipfenning.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat in een reactie weten dat stoffen die in de damp vrijkomen niet op de verpakking vermeld hoeven worden. "Additieven en ingrediënten die in vloeistof zitten, moeten wel op de verpakking worden vermeld."

RTL Nieuws liet onlangs ook vapes onderzoeken. Daaruit bleek onder meer dat er in de vapes giftige metalen en veel meer nicotine dan wettelijk toegestaan zitten.