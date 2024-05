EPA

NOS Nieuws • vandaag, 20:42 Boek na 84 jaar teruggebracht naar Finse bibliotheek

Een Finse vertaling van de roman 'The Refugees' van sir Arthur Conan Doyle werd maandag teruggebracht naar de Oodi Centrale Bibliotheek in Helsinki, 84 jaar nadat hij ingeleverd had moeten worden. Dat meldt The Guardian. "De uiterlijke retourdatum was 26 december 1939", zei Heini Strand, de bibliothecaris die het boek in ontvangst nam.

Of de persoon die het boek terugbracht afstammeling is van de oorspronkelijke lener, is niet duidelijk. Maar volgens Strand brengen nabestaanden vaker boeken terug die al ver over de retourdatum zitten. "De boeken worden dan gevonden terwijl de familie door de bezittingen van de overledene gaat."

Inval van de Sovjet-Unie

Het is niet zo gek dat het boek niet op tijd terugkwam, vindt Strand. De Sovjet-Unie viel Finland namelijk binnen in november van 1939. "Retourneren was waarschijnlijk niet waar de lener op dat moment aan dacht. "De oorlog duurde tot maart 1940, toen ondertekenden beide landen een vredesverdrag. "Mocht de lener de oorlog hebben overleefd, dan had hij andere zorgen dan het terugbrengen van het boek."

Nu is het boek na 84 jaar weer op zijn plek. Binnenkort kunnen mensen de editie van 'The Refugees' uit 1925 weer lenen. Het boek is namelijk in uitermate goede conditie.