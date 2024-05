Bayern München presenteert City-legende Kompany (38) als nieuwe trainer

Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München. Hij tekent voor drie seizoenen bij de Duitse recordkampioen. De 38-jarige Kompany, voormalig aanvoerder van Manchester City en het Belgische nationale team, komt over van Burnley.

Kompany leidde de Clarets vorig jaar naar de Premier League, maar daalde met de ploeg dit seizoen af naar het Championship. Kompany was eerder trainer van Anderlecht. Hij volgt in München Thomas Tuchel op.

"Het is een grote eer", vertelt Kompany. "Bayern is een instituut. Maar ik kijk vooral uit naar de simpele dingen die een team maken. Je moet het niet ingewikkelder maken, de rest komt vanzelf."

🎥 Drei Fragen an unseren neuen Trainer Vincent Kompany. 🔴⚪ https://t.co/lxha7LcOmi

Kompany was niet de eerste keus van de Duitse grootmacht, die dit seizoen na elf landstitels op rij teleurstellend derde werd in de Bundesliga. In de Champions League reikte Bayern nog wel tot de halve finales, maar werd daarin uitgeschakeld door Real Madrid.