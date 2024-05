Pensioenfondsen schuiven overstap op nieuwe stelsel voor zich uit

Het aantal fondsen dat de pensioentransitie zal aangrijpen om als zelfstandig fonds te stoppen, blijft op 20 procent liggen. Het gaat dan met name om ondernemingspensioenfondsen, voor (oud-)werknemers van een specifiek bedrijf, die stoppen. Ze gaan dan op in een ander fonds of laten geen nieuwe deelnemers meer toe, waardoor het fonds langzaam steeds kleiner wordt.

Politieke onrust en ingewikkelde rekensom

Mogelijk heeft de politieke onrust over de pensioenwet in het afgelopen half jaar een rol gespeeld in het kiezen voor een latere overstap. Zo wilde NSC een deelnemersreferendum per pensioenfonds waarbij de deelnemers meebepalen of er wel of niet wordt overgestapt. In het regeerakkoord is hierover niets meer terug te vinden.