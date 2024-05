AFP

NOS Nieuws • vandaag, 09:35 Klimaatsatelliet gelanceerd die 400 kilometer boven aarde in de wolken kijkt

Vannacht is in de VS een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. De satelliet met de naam Earthcare kan in de wolken kijken. Daardoor krijgen weerkundigen beter inzicht in het effect van wolken op het klimaat. Het is een project van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) onder de wetenschappelijke leiding van het KNMI.

Klimaatonderzoeker Gert Jan van Zadelhoff van het KNMI was "erg gelukkig" toen hij vannacht zag dat de satelliet precies op de goede plek terecht was gekomen, op 401 kilometer boven de aarde.

Van Zadelhoff is al zestien jaar bezig met dit project en zat na de lancering nog even in spanning. "Daarna moeten alle zonnepanelen nog uitklappen en moet je weten of er stroom is. Dat was rond een uur of één. Toen wisten we dat we een missie hebben."

Die missie draait volgens de klimaatonderzoeker om het meten van wolken, luchtdeeltjes, gereflecteerde zonnestralen en warmtestraling. "Wat we willen weten, is hoe de interactie daartussen is, want dat geeft de grootste onzekerheid in onze verwachtingen voor klimaatverandering."

Wolkenonderzoek

De klimaatonderzoekers weten al het effect van hoge wolken (opwarmend effect) en van lage wolken (verkoelend effect) op het klimaat. "Dat zijn de twee uitersten", zegt Van Zadelhoff. "Maar alle wolken die daartussen zitten kunnen de ene of de andere kant op vallen. Dit soort effecten moeten daarom echt beter worden bestudeerd."

De eerste resultaten verwacht de wetenschapper over negen maanden. "Maar het verbeteren van klimaatmodellen gaat nog wel enkele jaren duren."