OM eist 200 uur werkstraf tegen FvD-Kamerlid Van Meijeren voor opruiing

Het Openbaar Ministerie heeft 200 uur werkstraf geëist tegen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Volgens het OM is de 36-jarige politicus schuldig aan twee gevallen van opruiing. Van Meijeren spreekt tegen dat hij schuldig is en noemt het een "politiek strafproces".

In juli 2022 gaf Van Meijeren een toespraak op een boerenmanifestatie in het Gelderse dorp Tuil. Daarin wees hij de aanwezigen erop dat het wettelijk toegestaan is om in bepaalde gevallen geweld tegen de overheid te gebruiken. Hij legde daarbij een verband met de mogelijke onteigening van boeren.