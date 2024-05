Politiechef Paauw gekozen als nieuwe voorzitter KNVB

Frank Paauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij is gekozen tijdens de bondsvergadering met meer dan de helft van de stemmen.

Politieman

Paauw was vijf jaar lang hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam en daarvoor bekleedde hij deze functie in Rotterdam. De 65-jarige Paauw heeft in totaal 42 jaar voor de politie gewerkt.