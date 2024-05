NOS/ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:55 Hoe de strijd om KNVB-voorzitterschap toch nog spannend werd: 'What the f...!' Guido van Gorp Journalist NOS Sport

Het had wat voeten in aarde, maar vanavond wordt duidelijk wie de nieuwe voorzitter wordt van de KNVB. Afgevaardigden uit het prof- en amateurvoetbal zullen via stemming bepalen wie zij het liefst aan het roer zien van de voetbalbond: de Amsterdamse politiechef Frank Paauw, oud-international en voormalig Kamerlid Jeanet van der Laan of Hans Nijland, oud-directeur van FC Groningen.

Dat het een driestrijd zou worden, was eigenlijk niet gepland. Afgelopen maanden werd vol ingezet op één kandidaat: Paauw. Het liep anders. Een reconstructie.

Vacaturetekst deluxe

Het is eind 2023 als Van der Laan haar oog laat vallen op een document van tien pagina's. Het pdf'je is professioneel vormgegeven, vol foto's en felle kleuren: een vacaturetekst deluxe, opgesteld door het gerenommeerde headhuntersbureau Egon Zehnder.

Haarfijn wordt beschreven wat de KNVB zoekt in een nieuwe bondsvoorzitter. Men wil een "charismatische en verbindende leider", "een echte teamspeler zonder groot ego" en een "sterke communicator" die bij maatschappelijke thema's als "het gezicht van de KNVB" kan optreden. De nieuwbakken preses moet bovendien een "aantoonbaar ervaren, moderne bestuurder" zijn die vloeiend Engels spreekt.

"Mijn eerste gedachte was direct: ja, dit is het", legt Van der Laan uit.

Met haar verleden als voetbalster (29 interlands voor Oranje), Kamerlid en wethouder herkent ze zich helemaal in het geschetste profiel van een "moderne bestuurder". Enthousiast stuurt ze haar motivatiebrief en cv per mail.

Getty Images Jeanet van der Laan in actie voor Oranje in 2002

Maar dan duurt het lang. Zo lang zelfs dat ze na een tijdje zelf contact opneemt met het headhunterskantoor voor een update. Zagen ze haar sollicitatie over het hoofd?

"Uiteindelijk werd ik gebeld met een korte mededeling. Ze hadden alles gelezen en kozen voor een ander. Geen feedback, geen uitleg, niets eigenlijk. Dat was echt balen", zegt Van der Laan, die niet uitgenodigd werd voor een gesprek of toelichting op haar brief.

Niet op de longlist

In totaal zijn ruim 600 personen in kaart gebracht door Egon Zehnder. Daarvan zijn 184 mensen serieus in overweging genomen, waarna een longlist is opgesteld van 24 kandidaten die verder beoordeeld zouden worden door een speciale selectiecommissie.

Zo ver kwam het echter nooit voor Van der Laan: zij haalde de longlist niet, zo laat een betrokkene weten aan de NOS.

"Ik heb er nog steeds vragen over", zegt Van der Laan nu diplomatiek. De afwijzing zit haar nog altijd niet lekker, al wil ze er ook niet over uitweiden.

De selectiecommissie voor de zoektocht naar een nieuwe voorzitter bestaat uit Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal KNVB), Jan-Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB), Jan de Jong (directeur Eredivisie), Marc Boele (directeur Eerste Divisie), Jan Albers (commissaris bij de KNVB), Albert van Wijk (raad van toezicht KNVB), Jill Eekhart en Adriana Romkema (beiden lid ledenraad amateurvoetbal).

Uiteindelijk werd unaniem besloten om Paauw voor te dragen als bondsvoorzitter. Van alle kandidaten was hij, volgens de selectiecommissie, verreweg het meest geschikt.

"Hij is gepokt en gemazeld als leider in een buitengewoon complex, maatschappelijk uiterst relevant krachtenveld", staat in een uitgebreide toelichting. "Hij wordt door vriend en vijand zeer gewaardeerd."

Toch deelt niet iedereen die mening. "Huh, Frank Paauw?! De politiechef van Amsterdam als nieuwe voorzitter van de KNVB? What the f...?!", zegt Hans de Zeeuw, directeur van FC Dordrecht, over het eerste moment dat hij hoorde van het nieuws.

Hij belde direct met de selectiecommissie. "Ik wilde weten: hadden ze überhaupt nagedacht hoe dit bij de fans zou vallen?", verwijst De Zeeuw naar de harde lijn die politiechef Paauw heeft ten aanzien van (uit)supporters.

Hij vroeg: wil je me steunen? Dat wilde ik wel. Uit principe. Als een nieuwe voorzitter gezocht wordt, dan moet er altijd iets te kiezen zijn. Voetbaldirecteur en bondsafgevaardigde Hans de Zeeuw over Hans Nijland

Het blijkt een misrekening. Kort na de bekendmaking van Paauw als beoogd-voorzitter roeren supporters zich en ontstaat er weerstand en ophef. In diverse stadions hangen spandoeken met teksten als "geen gemauw, weg met Frank Paauw" en "Nee tegen Frank P."

Verschillende sentimenten

Medio maart komen verschillende sentimenten bij elkaar. Zo is er niet alleen kritiek op de voordracht van Paauw, maar groeit ook het verlangen naar een tegenkandidaat. Al snel komt de naam Jeanet van der Laan bovendrijven in mediapublicaties. Ook Nijland wordt geholpen door het momentum en wordt door supportersgroeperingen gevraagd zich te kandideren als voorzitter.

Hun eerste opdracht: in rap tempo minstens tien bondsafgevaardigden vinden die hen steunen. Dit aantal is nodig om officieel mee te strijden voor het voorzitterschap.

Tijdens de bondsvergadering vanavond zullen zestig afgevaardigden namens 1,2 miljoen KNVB-leden hun stem uitbrengen voor een nieuwe voorzitter: dertig personen die regio's in het amateurvoetbal vertegenwoordigen en dertig bestuurders van profclubs.

"Ik kreeg een belletje van Nijland", herinnert De Zeeuw de lobbycampagne nog goed. "Nijland vroeg: wil je me steunen? Dat wilde ik wel. Uit principe. Als een nieuwe voorzitter gezocht wordt, dan moet er altijd iets te kiezen zijn."

Ook Van der Laan pakt de telefoon om steun te vragen voor haar kandidatuur. "De nummers van veel profclubs heb ik niet, dus begon ik met bellen met de regiovertegenwoordiger waar FC Lisse, mijn club, onder valt. Vanuit daar is het balletje gaan rollen. Ik ben sindsdien nimmer gestopt met lobbyen."

ANP Supporters protesteren met spandoeken tegen Frank Paauw in het Abe Lenstra Stadion (maart 2024)

Uiteindelijk gaven acht bondsafgevaardigden uit het amateurvoetbal hun goedkeuring aan de kandidatuur van Van der Laan, terwijl ook MVV en ADO Den Haag zich achter haar scharen.

Nijland, op zijn beurt, werd volop gesteund vanuit het profvoetbal. Zo blijkt uit stukken, ingezien door de NOS, dat AZ, FC Utrecht, Heracles Almelo en Almere City Nijland steunden in zijn kandidatuur, net als De Graafschap, FC Dordrecht, FC Emmen, FC Volendam, Helmond Sport en SC Cambuur.

Of al deze personen en clubs vanavond daadwerkelijk ook op Nijland of Van der Laan gaan stemmen, is geen garantie. "Ik ben ook nog aan het dubben", zegt De Zeeuw. "Ik neig nu naar Nijland... Maar ik denk stiekem dat het Paauw wordt."