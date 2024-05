ANP Joost Klein treedt op in Enschede

NOS Nieuws • vandaag, 17:16 Joost Klein eist nieuwe getuigenverhoren in Nederland

Joost Klein wil dat nieuwe getuigen in Nederland worden gehoord over het incident bij het Eurovisie Songfestival. Het gaat om getuigen die in Nederland wonen, bevestigt de Zweedse officier van justitie Fredrik Jönsson aan persbureau ANP.

De Zweedse justitie moet hiervoor een zogenoemd Europees onderzoeksbevel aanvragen. Jönsson kan niet zeggen hoeveel tijd dat in beslag neemt en wanneer de verhoren naar verwachting plaatsvinden. Ook kan hij niet zeggen welke getuigen gehoord zouden moeten worden. Pas na de verhoren valt het besluit of Klein wordt vervolgd, of niet.

De Zweedse advocaat van Klein, Jan-Åke Fält, zegt tegen het ANP niet te kunnen reageren op het nieuws. Hij laat weten "hopelijk binnenkort" met een verklaring te komen. Eerder zei hij dat Joost Klein "elk strafbaar feit" ontkent.

'Dreigende beweging'

Een tv-medewerker van het Songfestival deed begin mei aangifte van een incident achter de schermen na het optreden van Klein tijdens de halve finale. Volgens omroep AVROTROS maakte de artiest "een dreigende beweging" naar de vrouw, omdat zij hem tegen gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd.

De Zweedse politie onderzocht de zaak, waarna Songfestival-organisator EBU besloot om Klein uit te sluiten voor de finale van het evenement. AVROTROS noemde de diskwalificatie van Klein "disproportioneel" en zei geschokt te zijn door het besluit. De EBU zei op de maandag na de finale nog altijd volledig achter het besluit te staan om Klein te diskwalificeren, en dat dit besluit unaniem was genomen.

'Fuck Eurovision'

Klein heeft zijn eerste optredens na het songfestival alweer achter de rug. Vorige week trad hij op in Enschede en afgelopen weekend gaf hij een show in de Canadese stad Vancouver. Hij riep tijdens dit optreden "Fuck Eurovision", waarna mensen in het publiek "Fuck EBU" riepen.