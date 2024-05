Het Lieverdje terug op z'n plek in Amsterdam na aanrijding

AT5 Het Lieverdje werd vanochtend terug op zijn plek gezet op het Spui in Amsterdam

Het Lieverdje, een bronzen standbeeld van een jongetje dat al jaren in het centrum in Amsterdam staat, is vanochtend terug op zijn plek gezet. Het beeld was weggehaald vanwege een reparatie nadat een vrachtwagen het in maart omver had gereden.

Het standbeeld raakte door het ongeluk beschadigd: een hand brak af. Het beeld is de afgelopen maanden opgeknapt door de Kunstwacht, die beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad beheert, meldt AT5. Met een vrachtwagen werd het beeld vanmorgen teruggebracht naar het Spui, waar het op zijn oude plek is gezet.

Geschenk

Het Lieverdje is gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Carel Kneulman. Het was een geschenk van een sigarettenfabrikant en staat sinds 1960 op het Spui. Het dankt zijn naam aan de schrijver Henri Knap. In 1947 schreef hij in Het Parool een verhaal over een kleine jongen, die hij Lieverdje noemde. Het kind had een hondje uit de gracht gered.

De jongen stond symbool voor de straatjochies van de stad, die altijd op zoek zouden zijn naar kattenkwaad, maar toch een gouden hart hadden. In 1959 werd het initiatief gestart om een beeldje te maken van een Amsterdams straatschoffie, waarna Kneulman het beeld ontwierp.

Het beeld werd in de jaren 60 bekend door de wekelijkse manifestaties van de anarchistische protestbeweging provo en kunstenaar Robert Jasper Grootveld. De happenings leidden regelmatig tot confrontaties met de politie.