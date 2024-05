ANP De activiteitenruimte van het uitzetcentrum bij Rotterdam The Hague Airport

NOS Nieuws • vandaag, 10:18 Personeelsleden detentiecentrum Rotterdam maken het goed na grote vechtpartij

Het gaat naar omstandigheden goed met de zeven personeelsleden die gewond raakten bij een gevecht vorige week in een detentiecentrum in Rotterdam. Ongeveer vijftig vreemdelingen die terug moeten naar hun land van herkomst raakten in gevecht met personeelsleden.

Dat meldt Miriam Mendonça, directeur van het detentiecentrum, in het NOS Radio 1 Journaal. "We kijken iedere dag hoe het gaat en tot nu toe gaat het goed met ze. Ze hebben dit weekend verplicht vrij gekregen. Vandaag starten ze alle zeven weer, dan kijken we bij de check-in of ze klaar zijn, en vooral of ze klaar zijn om een cel weer te openen. Het moet wel goed voelen voor ze."

De vlam sloeg donderdag in de pan tijdens een drugscontrole. "We voeren standaard drugscontroles uit. En bij die celinspecties is er ook een drugshond. Toen een hondengeleider met de drugshond de afdeling op kwam, begon een van de vreemdelingen zich te verzetten. Er was daarvoor wel uitgelegd waarom hij moest meewerken", legt Mendonça uit. Of hij drugs bij zich had, is niet helemaal duidelijk. "We zijn niet eens toegekomen aan de inspectie zelf", zegt de directeur van het detentiecentrum.

Dat meer gedetineerden zich met de confrontatie tussen het personeel en de man konden bemoeien, heeft te maken met hoe de afdeling is ingericht. "Op zo'n reguliere verblijfsafdeling zitten 64 man vast. De afdeling is gewoon open en daardoor kwam er bemoeienis van een grotere groep, mensen willen zich gaan mengen en verhaal halen en zo ontstond in een paar seconden deze situatie."

Dat het nieuws gisteren naar buiten kwam terwijl het donderdag al was gebeurd is een bewuste keuze, zegt Mendonça. "Bij zo'n groot incident doen we bij de Dienst Justitiële Inrichtingen eerst goed feitenonderzoek. We kijken naar camerabeelden, spreken getuigen en de marechaussee neemt ook verklaringen op voor aangiftes. En de gewonde personeelsleden moesten ook eerst in staat zijn een verklaring af te geven."

Moeilijke doelgroep

Donderdagmiddag sprak de directeur het personeel toe, zegt ze. "Ik heb toen aangegeven dat we zelf de media inschakelen vanwege dit incident, maar niet meteen op vrijdag, omdat we eerst moesten uitzoeken wat er is gebeurd."

In het detentiecentrum zitten vreemdelingen die worden uitgezet naar hun land van herkomst. Ze zijn daar geplaatst om te voorkomen dat zij zich onttrekken aan hun uitzetting. Dit incident staat niet op zichzelf, zegt ze. "Dat heeft ermee te maken dat we een moeilijke doelgroep hebben. Vreemdelingenbewaring is niet makkelijk. Kijk ook naar de centrale opvanglocaties. Een deel van die mensen komt in de vreemdelingenbewaring terecht. En hier ontnemen we voor een groot deel hun vrijheid."