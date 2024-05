Tientallen gedetineerden in gevecht met bewakers in Rotterdams uitzetcentrum

In een detentiecentrum in Rotterdam zijn zestig gedetineerden een paar dagen geleden in gevecht geraakt met beveiligers. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht van De Telegraaf. Zeven medewerkers raakten gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis en zijn inmiddels weer thuis.