Newgarden wint na ongekend spannende ontknoping Indy 500, Van Kalmthout negende

Het verschil aan de finish tussen de nummers één en twee was slechts 0,3417 seconden. De Nederlander Rinus van Kalmthout, in het racecircuit beter bekend als Rinus VeeKay, eindigde op de negende plaats.

Prestigieuze race

De Indy 500 is een van de drie meest prestigieuze autoraces ter wereld, naast de GP van Monaco en de 24 uur van Le Mans. 33 coureurs rijden 200 ronden over de oval in Indianapolis.

Geldbonus

De 33-jarige Newgarden ontving een geldbonus van 440.000 dollar (ruim 405.000 euro) voor het winnen van twee opeenvolgende Indy's 500. Deze bonus werd in 1995 in het leven geroepen en in de historie van de race slechts één keer eerder uitgedeeld, toen de Braziliaan Hélio Catroneves in 2002 voor het tweede jaar op rij won.