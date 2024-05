ANP Hulpdiensten ter plaatse

NOS Nieuws • vandaag, 02:59 Geen slachtoffers na instorten parkeergarage bij ziekenhuis in Nieuwegein

Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een parkeergarage van het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Dat zegt de veiligheidsregio. Ook ligt er niemand meer onder het puin.

Gisteravond rond 22.00 uur kwamen de hellingen van de garage waar de auto's op- en afrijden naar beneden. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig.

Een specialistisch team heeft met speurhonden gezocht bij het puin, maar de honden zijn nergens op aangeslagen. Ook op camera- en dronebeelden was niets te zien en bij de politie zijn geen vermissingen gemeld. Daarnaast heeft het ziekenhuis contact gezocht met het personeel dat die avond aanwezig was.

Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. De parkeergarage is inmiddels overgedragen aan de eigenaar. Waardoor het gebouw in kon storten is nog onbekend.

Bekijk hier beelden van de ingestorte garage:

0:29 Meerdere hellingen parkeergarage St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein ingestort

In de garage staan op meerdere verdiepingen nog auto's geparkeerd. Volgens persbureau ANP was er op het moment van instorten zover bekend een persoon aanwezig in de garage. De persoon zou niks gezien hebben, maar wel een harde klap hebben gehoord. De man is vervolgens naar buiten gegaan.

Burgemeester Van Beukering van Nieuwegein reageerde gisteravond met een verklaring op de website van de gemeente. Ze zegt geschrokken te zijn. "Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. We hopen dat er geen mensen bij betrokken zijn. Ik wil nu alle ruimte bieden aan de hulpdiensten om hun werk te doen en wens hen daarbij veel succes en sterkte", aldus de burgemeester.

Q-Park

De betaalde parkeergarage van Q-Park op het terrein van het ziekenhuis heeft zes verdiepingen en wordt door zowel bezoekers als personeel van het ziekenhuis gebruikt.

In 2017 meldde AD dat een onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de vloer van de parkeergarage. Dat werd gedaan omdat de garage eenzelfde soort vloer heeft als de parkeergarage die dat jaar instortte bij Eindhoven Airport. Na onderzoek werd geconcludeerd dat de vloer in Nieuwegein veilig was.