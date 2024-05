Na minutenlange VAR-check pakt Club Brugge kampioenschap in België

Club Brugge lost Royal Antwerp af als kampioen van België. Een doelpuntloos gelijkspel tegen stadsgenoot Cercle Brugge in de laatste speelronde was net voldoende om Union Sint-Gillis achter zich te houden. Maar veel scheelde het allemaal niet.

'Club' begon met drie punten voorsprong op Union en Anderlecht aan de slotronde, maar kroop door het oog van de naald. Union won met 2-0 van, terwijl Club Brugge in de 86ste minuut op achterstand leek te komen.

Na lange en zenuwslopende beraadslagingen door de VAR en de arbiter was de slotsom dat doelpuntenmaker Leonardo Da Silva Lopes een decimeter buitenspel stond. Club kon zijn geluk niet op en tikte de laatste minuten zonder nog risico te nemen uit.

Het leverde de negentiende landstitel in de geschiedenis op. Voor Cercle was het gelijkspel van grote waarde, de ploeg gaat de voorronde van de Conference League in.