Honderdduizenden mensen in Bangladesh geëvacueerd vanwege orkaan

Bangladesh heeft vandaag bijna 800.000 bewoners geëvacueerd. Zij wonen in gebieden die getroffen dreigen te worden door een naderende orkaan. Ook in India wordt angstig gekeken naar de orkaan, die zich boven de Golf van Bengalen heeft gevormd.

De storm kwam rond middernacht lokale tijd bij de kust van Bangladesh aan land, rond 20.00 uur Nederlandse tijd. Volgens het Indiase meteorologische instituut kunnen windsnelheden tot 120 kilometer per uur voorkomen in India. In de regio Kalapara Upazila worden de hoogste windsnelheden verwacht: tot 135 kilometer per uur.

Vrijwilligers

In meer dan vierduizend cycloonschuilplaatsen in de kustregio van Bangladesh zijn vrijwilligers ingezet. In India is het vliegveld van Kolkata 21 uur lang gesloten. Ook in Bangladesh zijn vliegvelden preventief gesloten.