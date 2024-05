Onbekend Een screenshot uit de video die online circuleert

NOS Nieuws • vandaag, 16:18 'Duitse jongeren ontslagen na racistische video', politie onderzoekt meer zaken

Twee Duitse jongeren uit de racistische video met 'nazislogans', zijn hun baan kwijt geraakt, meldt de commerciële nieuwszender NTV. De twee werden volgens de berichtgeving ontslagen omdat ze te zien zijn in een video waarin onder meer "alle buitenlanders eruit" en "Duitsland voor Duitsers" wordt geroepen. Dat gebeurde op het nummer L'Amour Toujours van dj Gigi D'Agostino.

De video werd gemaakt bij een nachtclub op het Duitse Waddeneiland Sylt, afgelopen Pinksterweekend. Naast het roepen van racistische leuzen is ook te zien hoe iemand de Hitlergroet doet en twee vingers onder zijn neus houdt als symbool van een snor. De video lekte afgelopen donderdag uit, waarna de politie een onderzoek startte naar de personen in de video. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De video blijft de gemoederen in Duitsland in de tussentijd bezighouden. Er gaan ook namen van personen in de video en andere persoonlijke informatie (het zogeheten doxen) rond op het internet.

Duitsland correspondent Chiem Balduk: "Het zingen van racistische teksten op het nummer van Gigi D'Agostino gebeurde voor het Pinksterfeest op Sylt ook al op talloze andere plekken in Duitsland. Toch heeft juist dit incident voor een schrokgolf gezorgd waar Duitsland al dagen niet over uitgepraat raakt. Dat komt mede doordat het gebeurde op Sylt, een plek waar vooral rijke, hoogopgeleide jongeren komen. Dat zoiets juist in de 'hogere klasse' voorkomt, schrikt politici wakker dat zulk racisme breed leeft. "Het is niet alleen een Oost-Duits probleem", zei een (West-Duits) CDU-bondsdag erover. Politici buitelen over elkaar heen om de incidenten te veroordelen en zorgen te uiten over de 'radicalisering midden in de samenleving'. Enkelen pleiten voor harde straffen, maar wat er echt gedaan kan worden tegen zulke uitspraken, lijkt niemand te weten. Tegelijkertijd klinken er ook zorgen over de 'heksenjacht' tegen de jongeren in het Sylt-filmpje. Dat zou onevenredig zijn, voor een groep beschonken jongeren die niet beseffen wat ze zingen."

Inmiddels heeft ook de wereldberoemde Italiaanse dj Gigi D'Agostino zelf gereageerd op de uitingen in Duitsland. Hij benadrukt dat het nummer juist gaat over liefde: "een intens gevoel dat mensen verbindt", aldus de dj volgens de nieuwszender NTV.

De eigenaar van de nachtclub in Sylt distantieerde zich eerder deze week al via Instagram van de racistische leuzen en uitingen. Hij zei het helemaal niet doorgehad te hebben dat de leuzen werden geroepen, omdat er op het moment van het feest bij de nachtclub zo'n 500 mensen aanwezig waren.

'Foute muziek'

Dankzij deze "Ausländer raus"-video komen er meldingen uit heel het land van soortgelijke incidenten die ook recent of al veel eerder plaatsvonden. De melodie van het nummer L'Amour Toujours zou namelijk vaker opduiken in combinatie met racistische leuzen.

Zo zijn er volgens Duitse media meldingen gekomen vanuit Löningen in het noordwesten van het land en ook in het zuiden in Beieren zouden de leuzen uit volle borst mee worden gezongen. Gisteren nog werd er in Rijnland-Palts in het westen van Duitsland een feest beëindigd vanwege "foute muziek", meldt nieuwsblad Der Spiegel.

Volgens Duitse media worden alle incidenten nog onderzocht.