ANP Hulpdiensten bij het pand aan de Kleine Kerkstraat

NOS Nieuws • vandaag, 14:37 Herstel schade brand Sneek duurt zeker twee jaar: 'grote impact op de stad'

Het herstel van de schade aan een pand met verschillende horecazaken in het centrum van Sneek gaat zeker twee jaar duren, verwacht een van de eigenaars. Vooral de reparatie van de waterschade gaat volgens hem veel tijd kosten.

De brand trof vannacht drie historische panden waarin een discotheek en enkele cafés zijn gevestigd: Club 1841, Café Neighbours, café Alcatraz en het Noord Casino Sneek. Even voor 07.00 uur was het vuur onder controle. De brandweer, uitgerukt met groot materieel, was daarna nog uren bezig met nablussen. Voor de brandweer was het lange tijd te gevaarlijk om het gebouw in te gaan. De brand werd daarom van buitenaf bestreden.

Hoe groot de waterschade is, is van buiten te zien. Een NOS-verslaggever zag rond het middaguur hoe het bluswater van een trap naar de dansvloer op de eerste verdieping stroomde.

'Blij dat er geen gewonden vielen'

De brand brak rond 04.00 uur vannacht uit, rond sluitingstijd. Bij eigenaar van Club 1841 Erwin Hoogekamp begon de situatie aan het eind van de ochtend echt in te dalen, zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Maar we zijn heel blij dat er geen gewonden zijn gevallen. De medewerkers waren al aan het schoonmaken, dus de ontruiming ging gelukkig snel."

Over de oorzaak is nog niets bekend, zegt Jeroen Broeders, andere eigenaar. "Ik weet wel dat er rook vrijkwam. En dat ze niet konden lokaliseren waar die rook vandaan kwam", zegt de eigenaar. "Toen hebben ze de hele tent ontruimd. Dat hebben ze hartstikke goed gedaan."

Dit zijn beelden van vanochtend vroeg, toen de brand nog volop woedde:

0:44 Brandweer druk bezig met blussen brand Sneek

Ook de brandweer is niet zeker van de oorzaak. Die nog wordt nog onderzocht. Een woordvoerder zegt dat er tot nu toe niets verdachts is aangetroffen. "De oorzaak is lastig te achterhalen. Waar de brand ontstaan is, in de zolder van het pand, is het helemaal verbrand."

Wat een aanwijzing zou kunnen zijn is dat er in de avond, dus voor de brand, meerdere stroomdippen waren in het gebouw en dat er een brandlucht werd geroken. "Dat was toen niet voldoende om de brandweer te alarmeren. Dus of het een met het ander te maken heeft, weten we niet, maar wij horen die geluiden ook", aldus de brandweerwoordvoerder.

Het horecapand neemt een belangrijke plaats in in het uitgaansleven van Sneek. In het weekend komen er vaak meer dan 800 mensen naartoe.

"Dit heeft wel impact op het stadje", zegt eigenaar Broeders tegen de NOS. "Er is al zo weinig horeca over. En dit is minimaal twee jaar dicht", verwacht hij. "Er moet natuurlijk herbouwd worden. Water veroorzaakt heel veel schade. Het is nog niet eens de brand zelf."