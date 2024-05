ProNews

NOS Nieuws • vandaag, 05:37 • Aangepast vandaag, 07:30 Grote brand in uitgaansgelegenheid in Sneek, hardloopevenement afgelast

In het centrum van Sneek woedt een grote brand in een uitgaansgelegenheid. Een groot deel van de omgeving is afgezet voor bluswerkzaamheden. Even voor 07.00 uur meldde de brandweer de brand onder controle te hebben.

In het dak, waarvan een groot deel is ingestort, woedt nog wel vuur, maar volgens de brandweer kan de brand niet verder uitbreiden. "We laten de brand nu gecontroleerd naar buiten komen om hem daarna goed te kunnen afblussen", meldt de brandweer. Een aangrenzend casino liep eveneens schade op.

Dit zijn beelden van vanochtend vroeg, toen de brand nog volop woedde:

0:44 Brandweer druk bezig met blussen brand Sneek

De brandweer zette vijf brandweerwagens en twee hoogwerkers in bij het blussen, en trachtte vannacht te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende gebouwen. Door de dichte bebouwing in de binnenstad was het risico daarop groot.

Rond 05.00 uur bleek dat de hele tweede verdieping van het gebouw in brand stond. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand ontstond afgelopen nacht in het dak van het pand, door nog onbekende oorzaak. Er was toen nog uitgaanspubliek in het pand van Club 1841, een discotheek in de voormalige stadsgevangenis. De bezoekers konden op tijd naar buiten gestuurd worden.

Hardloopwedstrijd afgelast

Vanwege de brand is de 4 & 10 Mijl van Sneek, een hardloopevenement dat vandaag zou plaatsvinden, afgelast. Reden is volgens de organisatie dat een gedeelte van het parcours is afgesloten.

Voor het evenement hadden zich 1700 renners aangemeld. De race is nu uitgesteld naar zondag 2 juni.