NOS Voetbal • vandaag, 11:22 Nigel de Jong geniet als zichtbare directeur: 'Denk dat ik goede kantoortijger ben'

2:03 Nigel de Jong: 'Ik verheug me het meest op het vormen van saamhorigheid Oranje'

Aanwezig en aanspreekbaar zijn, ingewikkelder maakt Nigel de Jong het niet. Op die manier hoopt de technisch directeur van de KNVB en voormalig topvoetballer bij te dragen aan een goede harmonie in de Oranje-selectie, die morgen voor het eerst bijeenkomt in Zeist.

Als de internationals zich op de KNVB-campus melden, staat De Jong ze op te wachten. Een praatje hier, een schouderklopje daar. Alles voor die harmonie, die dan weer bij moet dragen aan het behalen van dat ultieme doel: een gewonnen EK-finale, op 14 juli in Berlijn.

Want niets minder dan de Europese titel is de doelstelling van Oranje deze zomer. "Op een toernooi moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan", vindt De Jong. "Met die mindset gaan we het EK in."

Dat Oranje geen topfavoriet is en sterspelers als Kylian Mbappé (Frankrijk) of Harry Kane (Engeland) ontbeert, is voor De Jong geen belemmering. "We moeten een goed collectief zijn. In harmonie spelen om succesvol te kunnen zijn."

Kantoortijger

De 81-voudig international praat in zijn nieuwe rol bijna als een diplomaat. Zorgvuldig kiest hij zijn woorden, om niemand voor het hoofd te stoten. Geduldig doet De Jong zijn overwegingen uit de doeken.

Als het geloof er is en je wint de eerste groepswedstrijd, dan ontstaat het gevoel dat het kan gaan lukken. Nigel de Jong, technisch directeur KNVB

"Ze zeggen altijd: je wordt een kantoortijger bij de KNVB", lacht hij. Wie had dat gedacht, van de bikkelharde middenvelder die vooral wordt herinnerd om zijn karatetrap op de borstkas van Xabi Alonso in de WK-finale van 2010? "Mensen die me kennen, weten dat ik altijd heel ondernemend ben geweest. Ik ben geïntrigeerd door de manier waarop bedrijven en organisaties werken."

"Ik ambieer daarom een positie waarbij je wat meer met een langetermijnvisie bezig bent", zegt De Jong. En dan weer lachend: "Ik denk wel dat ik een goede kantoortijger ben."

In januari vorig jaar begon De Jong als 'td'. Ten opzichte van zijn voorganger Nico-Jan Hoogma valt op dat hij zich veel laat zien. Bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland waren de speelsters van Oranje al aangenaam verrast dat ze vrijuit konden sparren met De Jong. En de zaalvoetballers van Oranje keken verbaasd op toen De Jong bij een interland op de tribune plaatsnam. Eerdere KNVB-directeuren keken veel minder om naar het futsal.

ANP Bondscoach Koeman en technisch directeur De Jong langs het trainingsveld van Oranje

Maar denk vooral niet dat De Jong bondscoach Koeman voor de voeten gaat lopen. In de discussies wie er op doel moet bij Oranje en of er met drie spitsen gespeeld moet worden of niet, houdt De Jong zich afzijdig.

Verheugen op voorbereiding

"Mijn eigen ervaringen wil ik vooral meegeven aan de huidige spelers", zegt De Jong. Op het WK van 2010 behoorde Oranje op voorhand ook niet tot de favorieten, maar mede dankzij de eenheid binnen de selectie werd de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk op een teen na wereldkampioen.

"Ik wil een bepaalde dynamiek overbrengen op het team. Ik verheug me vooral op het proces dat in de voorbereiding ontstaat. De saamhorigheid, de groep die naar elkaar toegroeit. Als speler vond ik dat al het mooiste moment. Als het geloof er is en je wint de eerste groepswedstrijd, dan ontstaat het gevoel dat het kan gaan lukken."

ANP 2004: de jonge middenvelder De Jong en coach Koeman op de training van Ajax

Om dat proces te begeleiden zal De Jong deze weken in Zeist, maar ook straks bij het trainingskamp in Wolfsburg bij bijna elke oefensessie langs de lijn staan.

Harde keuze

Wie weet komt de jonge directeur voor een moeilijke beslissing te staan, indien het EK op een grote teleurstelling uitloopt. Dan is de 39-jarige De Jong degene die misschien wel de ervaren bondscoach Ronald Koeman moet ontslaan. De trainer die hem in 2001 bij Ajax liet debuteren in het betaald voetbal.

"Het is natuurlijk inherent aan deze positie dat er zulke gesprekken plaats moeten vinden, maar ik denk er helemaal niet aan. Ik ga nu voor honderd procent voor deze bondscoach."

Maar als het toch misloopt, dan kan Koeman daarop worden afgerekend. "Dat is een code in de voetballerij, dat hoef je niet eens uit te spreken tegen elkaar, want dat weet iedereen al. Daarom hoeven we aan de voorkant geen doelstelling af te spreken. Het belangrijkste is om ons goed voor te bereiden en te proberen die beker te winnen."