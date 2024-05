EPA Max Verstappen oogt ontevreden

NOS Sport • vandaag, 19:24 Verstappen berust in zesde plaats: 'Onze auto op dit circuit is het slechtste scenario' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Monaco

99 procent van het raceweekeinde in Monaco wordt bepaald door de kwalificatie, zei Max Verstappen afgelopen donderdag. Met slechts een zesde plaats op de startgrid morgen is zijn weekeinde nagenoeg verloren. "Het draait er hier om waar je je kwalificeert. Dit is het dus wel zo'n beetje."

Niet dat het Verstappen enorm frustreerde. Na acht polepositions op rij, een evenaring van het record van Ayrton Senna, had hij deze tegenslag al aan zien komen. Vrijdag voelde Verstappen zich tijdens de trainingen een kangoeroe, zo erg stuiterde zijn auto op en neer.

In de kwalificatie waren die problemen niet verholpen. "We hebben veel geprobeerd, maar er was niks dat het beter maakte. Op de wat snellere stukken van de baan voelde ik me best comfortabel, maar op de hobbels en kerbstones ging de auto alle kanten op."

Aan het einde van de beslissende sessie, bij zijn laatste kans alsnog pole te kunnen pakken, kwam Verstappen in de eerste bocht in de muur terecht. Niet eens heel hard, maar hard genoeg om zijn snelheid te verliezen. De kans op een goede uitgangspositie was direct verkeken.

"Ik gaf alles wat ik had, maar de auto was ongelofelijk lastig. Ik schoot ineens over de hobbels en was de auto net te veel kwijt. Het was niet eens een grote fout, maar de marges waarin je met deze auto kunt rijden zijn zo klein. Dat is wat het is."

Circuits die niet zo vlak zijn als een biljartlaken liggen de Red Bull al een paar jaar niet. Het is een bekend probleem, al sinds 2022, toen de huidige generatie auto's op het asfalt kwam. Stratencircuits met veel oneffenheden en langzame bochten zorgen steevast voor problemen bij Verstappens renstal.

"Vorig jaar in Singapore was het ook best belabberd", verwijst Verstappen naar het trage, bochtige en hobbelige circuit waar Red Bull Racing in 2023 de enige nederlaag van het jaar leed. Hij wil maar zeggen: dit is niet opeens een enorm dieptepunt.

'Fundamenteel probleem'

"Ik wist dat dit een van de moeilijkste weekeinden zou worden", zegt Verstappen over de race in zijn woonplaats. "Dit is vergelijkbaar met 2022 en 2023 hier, de minpunten zijn niet verbeterd. Eerder wonnen we veel in de bochten, waardoor onze zwaktes gemaskeerd werden. Maar nu de concurrentie dichter bij is gekomen en we zelf geen stappen maken, word je eruit gereden."

"Het is een fundamenteel probleem, dat is niet in een paar weken opgelost. De laatste twee, drie races waren al heel moeilijk, maar onze auto op dit circuit, dat is zo ongeveer het slechtste scenario."

Na een overtuigende seizoensstart kende Verstappen in Miami (tweede) en Imola (eerste, maar na een spannende ontknoping) uitdagende weekeinden. Toch weet hij: het ene probleem is het andere niet.

"In Miami hadden we de afstelling niet op orde en moeite met de banden. In Imola ging het beter, maar op de harde band hadden we de snelheid niet." Bovendien werkte in Italië zijn batterij niet optimaal, waardoor Lando Norris hem in de slotfase op de hielen zat.

"Onze auto kreeg voor Japan (begin april, red.) een update. Daardoor hadden we in China nog een voorsprong, nu zie je dat updates van de andere teams goed werken."

Poleposition voor Leclerc

In de WK-stand heeft Verstappen een voorsprong van 48 punten van Charles Leclerc, die morgen voor de derde keer in zijn loopbaan van poleposition vertrekt in eigen land. Twee keer liep zijn zondag daarna uit op een deceptie. Sterker: Leclerc haalde überhaupt nog nooit het podium in Monaco.

AFP Charles Leclerc met zijn pole-award

"Ik ben opgelucht, maar juich niet te vroeg", reageerde de Ferrari-coureur na de kwalificatie. "De vorige twee poles hier heb ik niet verzilverd, nu moeten we het afmaken. Het team is veel sterker nu, dus ik heb vertrouwen. Ik denk niet meer aan de tegenslagen die ik hier heb gehad."

"De piek van de spanning heb ik achter de rug. Ik start op de beste plek en kan nu rustig focussen op de klus die ik morgenmiddag moet klaren."

Carlos Sainz, die van P3 start voor McLaren-rijder Oscar Piastri, hoopt zijn teamgenoot te kunnen helpen. "In een normale race kan ik hier niet meer winnen. Dan is er iets geks gebeurd met Charles. Hij verdient het, het is tijd voor gerechtigheid."