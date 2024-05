ANP Kippa Acteur Macaulay Culkin in de eerste Home Alone-film

NOS Nieuws • vandaag, 16:44 Beroemd Home Alone-huis staat weer te koop, vraagprijs ruim 5 miljoen dollar

Het beroemde huis uit de Home Alone-films staat te koop. Amerikaanse media melden dat de vraagprijs 5,25 miljoen dollar is.

Het huis staat op Lincoln Avenue in Winnetka, een plaats in de Amerikaanse staat Illinois. Het huis is in de loop der jaren van binnen gerenoveerd en ziet er niet meer zo uit als in de films.

Het huis stond in 2012 al eens te koop. Toen was de vraagprijs 2,4 miljoen dollar, maar het werd uiteindelijk verkocht voor ruim 1,5 miljoen dollar.

Oscarnominaties

Home Alone is een komische kerstfilm uit 1990. Het verhaal gaat over een jongetje dat tijdens de kerstvakantie door zijn familie per ongeluk alleen thuis wordt achtergelaten. Uiteindelijk beschermt hij het huis tegen twee inbrekers. De film was een groot succes: hij werd genomineerd voor Oscars en kreeg meerdere vervolgen. Acteur Macaulay Culkin speelde in de eerste twee delen de hoofdrol als Kevin McCallister.

De meeste binnenscènes werden niet in het huis gefilmd, maar in een gymzaal van een middelbare school in de buurt, schrijft CBS News. De scènes rond de grote trap in de gang zijn wel in het huis opgenomen, zoals het fragment waarin Kevin met een slee van de trap glijdt. Een aantal andere scènes werden opgenomen in kamers in het huis.

Zo zag het huis eruit in de film:

De inrichting van het huis zoals het in de film is te zien, was niet door de toenmalige eigenaren uitgekozen. De filmmakers gaven de muren ander behang om een kerstsfeer te creëren.

Ook werd er speciaal voor de film een boomhut gebouwd. Na de opnames werd die weer afgebroken.

ANP Kippa Joe Pesci en Daniel Stern speelden de inbrekers in de films: Harry en Marv