ANP VVD-leider Dilan Yesilgöz tijdens haar speech op het congres

NOS Nieuws • vandaag, 16:12 VVD-leden steunen partijleider Yesilgöz, ook zorgen over coalitie

Op het ledencongres van de VVD in Nieuwegein kreeg partijleider Dilan Yesilgöz steun voor de keuze van haar en de Tweede Kamerfractie om met PVV, NSC en BBB een coalitie te vormen. Maar er waren ook leden die hun zorgen uitten.

Yesilgöz vroeg in haar speech vertrouwen van de leden dat zij en de Kamerleden de "liberale waarden" zullen bewaken.

"We zullen onze vrijheid beschermen. We gaan niet de klok terug laten draaien. Iedereen kan en mag zichzelf zijn, houden van wie hij of zij wil houden", zei zij in haar speech. "Zolang twee mannen niet hand in hand over straat kunnen, of meisjes te horen krijgen dat ze later niet mogen werken, blijft dit onze strijd."

Minder enthousiast

Een lerares in de zaal vroeg naar de betekenis van een passage in het akkoord. 'Doelen over relationele en seksuele voorlichting zijn neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen, in het bijzonder in het basisonderwijs' betekent volgens Yesilgöz dat kinderen op school moeten leren "dat je mag houden van wie je houdt". "Niemand gaat zich met je lessen bemoeien", verzekerde ze de lerares.

Yesilgöz gaf toe dat in het coalitieakkoord punten staan waar de VVD-fractie minder enthousiast over is. "Daar zijn we eerlijk in, we hebben het niet helemaal zelf geschreven." Maar belangrijke punten zijn binnengehaald, zegt ze, zoals de investeringen in defensie, de steun aan Oekraïne, de strijd tegen de drugsmaffia, het strengere asielbeleid en de klimaatdoelen die overeind blijven.

Nu de onderhandelingen klaar zijn en er een onderhandelingsakkoord ligt, zal de VVD-fractie zich steeds meer laten horen met eigen ideeën en voorstellen, kondigde Yesilgöz aan. "Niet ineens allemaal tegelijkertijd, maar nu ligt voor onze fractie volop kans om de ruimte te gaan pakken."

Sterke en deskundige ministers

De partijleider haalde verschillende keren de oorlog in Oekraïne aan. "Oorlog is lange tijd heel ver weg geweest maar de oorlog komt letterlijk dichterbij. We kunnen niet zeggen dat we in oorlog leven, maar ook niet zeggen dat we in vrede leven." Dat vraagt wat haar betreft om sterke en deskundige ministers in het kabinet "die weten dat het landsbelang altijd, altijd voorop staat".

Oud-Kamervoorzitter en prominent VVD-lid Frans Weisglas stond met zijn inbreng symbool voor de leden die zorgen hebben over deelname aan een coalitie met de PVV.

"Op het vorige congres in januari eindigde ik met: 'doe het niet'", zei Weisglas. "Helaas heeft de fractie het wel gedaan. Met een radicaal rechtse partij als de PVV. En extraparlementair is het ook al niet met zo'n gedetailleerd hoofdlijnenakkoord."

Maar hij blijft bij de partij en deed een oproep aan de VVD-Kamerleden. "Hou die kernwaarden hoog en wees waakzaam. Ga niet normaliseren wat niet genormaliseerd moet worden."