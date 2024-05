onbekend Dogmeme "This is Doge"

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 Wereldberoemde 'memehond' Doge dood

De Japanse hond Kabosu, die wereldberoemd werd door verschillende memes, is dood. De viervoeter is 18 jaar oud geworden, is te lezen bij zijn baasje op Instagram. Kabosu had een leverziekte en leukemie en gebruikte de laatste jaren een hondenrolstoel.

De hond, een shiba, werd in 2010 een regelrechte internethit, nadat haar foto via onder meer Reddit werd verspreid. Op de foto is de hond te zien met haar poten over elkaar heen, terwijl ze de camera inkijkt.

Die foto werd bewerkt en tot op de dag van vandaag verspreid via sociale media en WhatsApp. Er zijn verschillende bewerkingen van Kabosu, bijvoorbeeld met een zonnebril op, eentje als brood waar haar hoofd uitkomt en veel met met teksten als "this is doge", wat online bekend staat als een verhaspeling voor het Engelse woord dog.

De eigenaar van Kabosu zei in 2021 dat ze zich in "geen miljoen jaar kon voorstellen dat deze foto zoveel impact zou hebben op internet". Doge werd zelfs het gezicht van cryptomunt dogecoin, een parodie op bitcoin die verrassend lucratief werd voor een uit de hand gelopen klacht.

In de Instagrampagina van Kabosu is te lezen dat de viervoeter vredig is heengegaan. "Ik weet zeker dat Kabosu de gelukkigste hond ter wereld was. Dat maakt mij het gelukkigste baasje ter wereld." Onder het bericht worden ook veel memes gedeeld.

In augustus vorig jaar ging er een andere meme-hond dood, hondje Cheems. Er ging ook een meme rond van Cheems en Kabosu samen.