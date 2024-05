Laurens van Putten Gom van Strien

NOS Nieuws • vandaag, 10:28 FIOD doorzoekt woning PVV-senator en oud-verkenner Gom van Strien

De FIOD is vanochtend het huis van PVV-Eerste Kamerlid en voormalig verkenner Gom van Strien in het Limburgse Arcen binnengevallen. NRC meldt dat vanaf de weg te zien was hoe medewerkers van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst het erf van Van Strien op reden en dat de politicus in overleg was met twee opsporingsbeambten.

Een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er vanochtend doorzoekingen worden gedaan in een woning naar aanleiding van een aangifte van de Universiteit Utrecht. Het OM wil niet bevestigen dat het om de woning van Van Strien gaat.

Gom van Strien kreeg vorig jaar november landelijke bekendheid toen hij vlak na de Tweede Kamerverkiezingen door PVV-leider Wilders werd aangewezen als verkenner voor een nieuw kabinet. Nog voor hij goed en wel was begonnen aan die taak, stopte hij per direct vanwege de aantijgingen over fraude.

Aangifte wegens omkoping en oplichting

De universiteit deed vorig jaar aangifte tegen Van Strien wegens omkoping en oplichting. De fraudezaak speelt bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht, Utrecht Holdings. Dat bedrijf deed in maart aangifte van "onregelmatigheden waarbij drie (oud-)medewerkers betrokken zijn".

NRC meldde later dat het daarbij onder meer ging om Van Strien, die tot in 2009 directeur was van Utrecht Holdings. Dat bedrijf is het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en richt bedrijven op om ontdekkingen van de universiteit op de markt te brengen.

De opbrengsten daarvan moeten ten goede komen aan de universiteit en het ziekenhuis, maar volgens NRC kwam via een constructie een deel van het geld terecht bij Van Strien en een vriend van hem.

Paar dagen verkenner

Toen Van Strien opstapte als verkenner vanwege de beschuldigingen, liet Wilders weten te geloven in zijn onschuld, maar dat ze samen tot de conclusie waren gekomen dat het beter was om ermee op te houden. Een dag later werd PvdA'er Ronald Plasterk de nieuwe verkenner.

Het Functioneel Parket zegt dat de doorzoekingen tot doel hebben om bewijsmateriaal te vergaren, zoals documentatie en gegevensdragers. De inval is een volgende stap in het vooronderzoek en waren er voor de FIOD en het OM voldoende aanwijzingen om over te gaan tot deze doorzoeking.

Er is vooralsnog niemand aangehouden.