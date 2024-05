Weer Russische generaal opgepakt om fraude: 'Er is een zuivering gaande'

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Er is al enkele weken een 'zuivering' gaande van de legertop en het zal waarschijnlijk niet blijven bij deze vier arrestaties. Formeel gaat het steeds om fraude of corruptie, maar de arrestatiegolf kan ook een politieke reden hebben. Misschien is Sjojgoe juist op een zijspoor gezet om hem uit de vuurlinie te houden, vanwege zijn jarenlange nauwe en vermoedelijk vriendschappelijke banden met president Poetin.

Zijn opvolger Beloöesov moet 'schoon schip' maken en zorgen dat de boekhouding van het ministerie op orde komt, met het oog op de enorme geldstromen die nu naar het leger gaan. Daarbij berust de dagelijkse legerleiding en dus ook het bevel over de troepenbewegingen in Oekraïne bij chef-staf Gerasimov.

Die is vooralsnog buiten buiten schot gebleven. Opvallend is wel dat er nu ook mensen zijn gearresteerd die direct onder zijn bevel vallen. De voorganger van Sjamarin werd overigens vier jaar geleden ook al gearresteerd op verdenking van corruptie."