Britse politicus terug in parlement na amputatie handen en onderbenen door sepsis

Het Britse parlementslid Craig Mackinlay (57) keerde vandaag onder luid applaus van zijn collega's terug in het Lagerhuis. Mackinlay raakte zijn handen en voeten kwijt door sepsis en grapte dat hij bekend wil staan als het eerste 'bionische parlementslid'.

De politicus gaat na een levensbedreigende sepsis-aanval vorig jaar door het leven met prothetische onderbenen en handen. "Dit is een emotionele dag voor mij", zei hij, terwijl zich verontschuldigde voor zijn kleding. Door zijn protheses kan hij geen nette schoenen of een jasje dragen.

Mackinlay terug in Brits parlement nadat handen en onderbenen zijn geamputeerd

Mackinlay is lid van de regerende Conservatieve Partij van premier Sunak. Hij zei bij zijn terugkeer dat hij campagne wil voeren om ervoor te zorgen dat er alerter gereageerd op de symptomen van sepsis. "Bij mij ging het te snel en zou het niet hebben geholpen, maar als we kunnen voorkomen dat één iemand hetzelfde lot treft als mij, dan hebben we het goed gedaan", zei hij.