Pas eind 2026 aanklacht over brand Grenfell Tower in Londen

Het duurt nog zeker tot eind 2026 voordat er aanklachten worden geformuleerd voor de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen. Wel zijn er 19 bedrijven en 58 personen aangemerkt als verdachte, heeft de politie in Londen bekendgemaakt.

Bij de brand op 14 juni 2017 kwamen 72 mensen om het leven. Er brak 's nachts brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Het vuur greep razendsnel om zich heen doordat de gevelbekleding erg brandbaar was en het ventilatiesysteem ondeugdelijk. Het gebouw brandde volledig uit.

Het onderzoek naar de brand, dat al zeven jaar duurt, is erg ingewikkeld. Naar verwachting is het pas eind 2026 volledig afgerond. Overlevenden en getroffen families, die zich hebben verenigd in de belangengroep Grenfell United, zeggen dat ze gerechtigheid willen en dat het wachten ondraaglijk is.