RTV Noord

NOS Nieuws • vandaag, 15:35 108 katten aangetroffen in trailer in Bierum

In Bierum heeft de politie dinsdagavond 108 katten gevonden die opgesloten zaten in een trailer van 2 bij 4 meter. De trailer zou enkele dagen geleden al vanuit Den Haag in het Groningse dorp zijn gezet.

De politie droeg de zaak snel na de vondst over aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). "We troffen de katten aan in buitengewoon stressvolle omstandigheden", zegt Jelko de Ruijter, woordvoerder van LID. "Sommigen liepen los, anderen zaten in kooitjes."

De eigenaresse van de trailer heeft toegegeven dat ze de trailer heeft verplaatst. Het is niet duidelijk waarom ze dat deed. LID heeft de vrouw al twee keer eerder bezocht op een adres in Den Haag. Daar trof de dienst tien tot vijftien katten aan. "Maar verder vonden we niets wat een wetsovertreding zou zijn", aldus de LID.

In bewaring

De katten zijn in opdracht van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) in bewaring genomen en naar een geheime opvang gebracht. De vrouw kan de dieren terugeisen, al wordt niet verwacht dat ze dat zal doen. "Mevrouw liet al doorschemeren dat ze afstand van de katten wilde doen."

Daarnaast moet de eigenaresse aan forse eisen voldoen, voordat de katten eventueel worden teruggegeven. "Er moet nieuwe huisvesting komen die aan strikte normen moet voldoen qua veiligheid, schoonheid en er moet voldoende ruimte voor de katten zijn."

Ook moeten de dieren medisch in orde zijn, maar bij meerdere katten werd besmetting met het zogenoemde FIP-virus vastgesteld. "Dat is zonder behandeling een dodelijke ziekte", aldus De Ruijter.

Onderzoek en nieuw onderdak

LID gaat nu onderzoeken of de eigenaresse strafrechtelijk vervolgd gaat worden. De inspectiedienst denkt dat het onderzoek binnen een week zal zijn afgerond.

De katten maken het ondanks de stressvolle situatie van gisteren goed. Als de vrouw de katten niet terugeist, kan de rijksdienst een opdracht geven om nieuw onderdak voor ze te vinden.

"Dat zal een selectief proces zijn. Maar als ze medisch in orde zijn, zal in veel gevallen in een asiel gezocht worden naar een nieuwe baas."