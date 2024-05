Omroep Zeeland De echte Fluffy is na zes jaar teruggevonden

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 21:19 Vermiste kat na zes jaar teruggevonden, eigenaar had verkeerde kat in huis

Een vrouw uit Goes die haar kat na een jarenlange vermissing in 2021 dacht te hebben teruggekregen, blijkt al die jaren een vreemde kat in huis te hebben gehad. Afgelopen week werd haar vermiste kat pas echt teruggevonden. Nu heeft ze twee vrijwel identieke katten rondlopen.

De zwarte kat Fluffy van Deborah Wattel raakte in 2018 vermist. In 2021 kon ze haar geluk niet op toen het asiel in Zierikzee belde dat Fluffy was gevonden. Ze haalde de kat snel op en beleefde een "ontroerend" weerzien. Fluffy was dolenthousiast en sprong meteen op schoot.

Omroep Zeeland Deborah Wattel met één van de twee katten

Er was één vreemd detail: Fluffy was gechipt, maar de asielmedewerkers konden de chip niet vinden. Dat gebeurde wel vaker, vertelden ze. "Vandaar dat we dachten dat we de juiste kat hadden", zegt Wattel tegen Omroep Zeeland.

Vorige week kwam er een telefoontje van een dierenkliniek in Roosendaal. De echte Fluffy was daar binnengebracht.

"Ik geloofde het niet want we hadden Fluffy al in huis", zegt Wattel. In Roosendaal bleek echter dat het chipnummer van de kat daar overeenkwam met dat van de echte Fluffy.

Ze haalde het dier direct op en heeft nu twee vrijwel identieke zwarte katten in huis. Om de dieren uit elkaar te houden heeft ze de oorspronkelijke Fluffy een blauwe halsband gegeven en de dubbelganger een rode. "Als ik dat niet had gedaan dan had ik ze nu nog steeds niet uit elkaar kunnen houden." Ze noemt ze allebei Fluffy.

Schuldgevoel

De vrouw hoopt dat de eigenaar van de kat uit Zierikzee zich alsnog meldt. "Er is een gezin dat nu drie jaar zonder kat zit en daar voel ik me toch een beetje schuldig over."