Vier jaar cel voor vrachtwagenchauffeur die 47 mensen smokkelde

De 33-jarige man uit Gemert-Bakel probeerde de vreemdelingen in zijn vrachtwagen naar de veerboot in Hoek van Holland te brengen, zodat ze naar Engeland konden vertrekken. Bij de grenspost voor de veerboot werd hij echter betrapt door de marechaussee. Toen een speurhond aansloeg, moest de man zijn wagen openmaken en werden de mensen ontdekt.

45.000 euro

Smokkel in vrachtwagen niet ongevaarlijk

Het gebeurt vaker dat illegale vreemdelingen in vrachtwagens de grens over proberen te komen. Dat is niet ongevaarlijk en loopt soms fataal af. Zo werden in februari van dit jaar in Bulgarije achttien Afghaanse migranten dood gevonden in een vrachtwagen. Ze waren gestikt.