Rusland zou grenzen Oostzee willen aanpassen, maar document snel offline gehaald

Rusland wil mogelijk de grenzen in de Oostzee verleggen. Het Russische ministerie van Defensie publiceerde eerder vandaag plannen om de grenzen van de territoriale wateren opnieuw te berekenen en het Russisch gebied uit te breiden. Een paar uur later verwijderde het ministerie het document. Verschillende NAVO-landen rond de Oostzee hebben verontwaardigd gereageerd.

In de publicatie op de website van het ministerie van Defensie stond dat Rusland de zeegrens rond de eilanden in de Finse Golf, voor de kust van Sint-Petersburg, wil aanpassen. Ook zou het willen kijken naar de wateren rond de exclave Kaliningrad, grenzend aan Polen en Litouwen.

'Bewuste provocatie'

NAVO-landen Finland en Litouwen, die beide grenzen aan de Oostzee, reageren met verontwaardiging op de publicatie. Het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring van een "bewuste, escalerende provocatie die bedoeld is om de buurlanden te intimideren". De regering in Vilnius eist een verklaring van een Russische diplomaat.