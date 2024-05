Rusland wil grenzen Oostzee aanpassen, buurlanden spreken van provocatie

Rusland wil opnieuw gaan kijken naar de grenzen in de Oostzee. Het Russische ministerie van Defensie zegt plannen te hebben om de grenzen van de territoriale wateren opnieuw te berekenen en het Russisch gebied uit te breiden. Verschillende NAVO-landen rond de Oostzee hebben verontwaardigd gereageerd.

Rusland wil de zeegrens aanpassen rond de eilanden in de Finse Golf, voor de kust van Sint-Petersburg. Ook wil het kijken naar de wateren rond de exclave Kaliningrad, grenzend aan Polen en Litouwen.

Volgens Rusland zijn de huidige grenzen getekend met 100 jaar oude zeekaarten die niet overeenkomen met de huidige moderne coördinaten. Hoe de nieuwe grenzen er wat het land betreft uit moeten komen te zien, is niet bekendgemaakt.

'Bewuste provocatie'

NAVO-landen Finland en Litouwen, die beide grenzen aan de OostZee, reageren verontwaardigd. Het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring van een "bewuste, escalerende provocatie die bedoeld is om de buurlanden te intimideren". De regering in Vilnius eist een verklaring van een Russische diplomaat.